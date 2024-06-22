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05:54, 22 июня 2024Россия

Запорожская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ

Рогов заявил о массированном ударе ВСУ по селу Ивановка Запорожской области

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массовую атаку на село в Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он уточнил, что удары наносились по селу Ивановка, расположенному неподалеку от Энергодара, который накануне также подвергся атаке украинских войск. «Было не менее шести прилетов. Пока информация о погибших не поступала», — рассказал Рогов.

По его словам, в результате атаки начались пожары в частном секторе.

Вечером 21 июня стало известно об атаке ВСУ на подстанцию «Радуга» в Энергодаре. При атаке был поврежден трансформатор, основная часть города осталась без электричества и водоснабжения. Пострадавших нет.

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      Варвара Кузьмина
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