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14:04, 23 июня 2024Наука и техника

Старение клеток обратили вспять

Cell: поддержание уровня теломеразы обратило вспять старение клеток

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Ученые Онкологического центра Техасского университета обнаружили способ обратить старение вспять, влияя на активность фермента теломеразы. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell.

Теломераза (TERT) — это фермент, который восстанавливает теломеры на концах хромосом. Теломеры представляют собой участки ДНК, содержащие повторяющиеся последовательности, которые укорачиваются с каждым делением клетки. Когда укорочение достигает определенного предела, клетка приобретает старческий фенотип и более не способна правильно выполнять прежние функции. При снижении уровня теломеразы клетка быстрее стареет.

В новой работе специалисты выявили низкомолекулярное соединение TAC, которое восстанавливает уровни теломеразы до молодого фенотипа. Поддержание уровня TERT уменьшало клеточное старение и воспаление тканей, стимулировало образование новых нейронов, улучшало память и нервно-мышечную функцию.

TERT не только удлиняет теломеры, но и действует как фактор транскрипции, влияя на экспрессию генов, управляющих нейрогенезом, обучением и памятью, клеточным старением и воспалением. В доклинических моделях TAC в течение шести месяцев привел к образованию новых нейронов в гиппокампе и улучшению когнитивных функций, а также увеличил количество генов, связанных с обучением и памятью. Кроме того, TAC улучшил нервно-мышечную функцию, координацию, силу хвата и скорость, обратив вспять саркопению — состояние, при котором мышечная масса и сила ухудшаются с возрастом.

Обработка TAC в линиях клеток человека увеличивала синтез теломер и уменьшала повреждения ДНК в теломерах. Эти результаты показывают, что TAC может эффективно действовать на человеческие клетки, восстанавливая их функции и продлевая жизнь. Однако необходимы дальнейшие исследования для оценки безопасности и эффективности TAC при долгосрочном лечении.

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      Александр Еникеев
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