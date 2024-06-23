Американский журналист неожиданно отреагировал на удар ВСУ по Севастополю

Журналист Хинкл назвал наведение ракет США для удара ВСУ по Крыму актом войны

Американский журналист Джексон Хинкл прокомментировал удар, который нанесли по Севастополю Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом он написал в социальной сети X.

Хинкл неожиданно отреагировал на удар ВСУ по Севастополю и назвал его актом войны.

«Сегодня ВВС США скорректировали ракету, которая убила российских мирных жителей в Крыму. Это акт войны», — написал он.

ВСУ выпустили пять ракет ATACMS по Севастополю днем 23 июня. Одна из них взорвалась над крупным пляжем, в результате чего осколки ракеты упали на отдыхающих людей.