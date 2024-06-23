Американский журналист неожиданно отреагировал на удар ВСУ по Севастополю

Американский журналист Джексон Хинкл прокомментировал удар, который нанесли по Севастополю Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом он написал в социальной сети X.
Хинкл неожиданно отреагировал на удар ВСУ по Севастополю и назвал его актом войны.
«Сегодня ВВС США скорректировали ракету, которая убила российских мирных жителей в Крыму. Это акт войны», — написал он.
ВСУ выпустили пять ракет ATACMS по Севастополю днем 23 июня. Одна из них взорвалась над крупным пляжем, в результате чего осколки ракеты упали на отдыхающих людей.