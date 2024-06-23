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04:14, 23 июня 2024Экономика

Экономист рассказала о налоговых льготах для российских пенсионеров

Экономист Цацура: пенсионерам в России положен налоговый вычет на покупку жилья

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Российским пенсионерам положен целый ряд льгот, в том числе налоговый вычет на покупку жилья. Об этом сообщила экономист, старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Цацура в беседе с РИА Новости.

«Пенсионеры в России имеют ряд налоговых льгот: налоговый вычет при покупке или строительстве жилья, а также при покупке земельного участка под строительство жилья, льготу по оплате транспортного налога, налога на имущество и земельного налога», — рассказала Цацура.

Она напомнила, что с 1 января 2024 года пенсионеров освободили от налога на имущество. Под действие льготы попадает квартира, комната, дом, гараж и земельный участок с хозяйственной постройкой площадью до 50 квадратных метров.

В четверг, 20 июня, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимая для индексаций пенсий работающим пенсионерам поправка уже подготовлена и депутаты начнут рассматривать документ на следующей неделе.

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      Евгений Силаев
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