Володин рассказал о проекте индексации пенсий работающим пенсионерам

В ГД назвали сроки рассмотрения проекта индексации пенсий работающим пенсионерам

Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам начнет рассматриваться депутатами на следующей неделе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, соответствующую законодательную поправку подготовила думская фракция «Единая Россия».

Ранее Володин назвал инициативу об индексации пенсий работающим пенсионерам законом президента России Владимира Путина. Председатель Госдумы рассказал, что выдвижение предложения в то время как против России введено более 21 тысячи санкций, стало возможным благодаря тому, что президент в условиях имеющихся вызовов «перестроил всю экономику, чтобы она стала демонстрировать рост».

Возобновить индексацию выплат для 7,8 миллиона работающих пенсионеров глава государства призвал в ходе недавнего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он подчеркнул справедливость такого шага, а также то, что ресурсы на реализацию этого предложения у властей есть.