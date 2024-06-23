Экс-советник Пентагона заявил о возможности России «ткнуть в глаз» США

Президент России Владимир Путин, подписав ряд стратегических соглашений в Азии, создал проблемы США. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Это возможность ткнуть нам в глаз и напомнить, что Москва может создавать нам проблемы, где захочет», — заявил Макгрегор.
По его словам, усиление влияния в КНДР и Вьетнаме является плюсом для России.
Ранее посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что визит президента России в Северную Корею и Вьетнам реализовал худшие опасения США. Дипломат добавил, что Путин своей поездкой прямо заявил США о намерении России стать «главным организатором» государств, которые не контролируются Вашингтоном.