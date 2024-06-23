Экс-советник Пентагона заявил о возможности России «ткнуть в глаз» США

Полковник Макгрегор: Россия создала проблемы США подписанием соглашений в Азии

Президент России Владимир Путин, подписав ряд стратегических соглашений в Азии, создал проблемы США. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Это возможность ткнуть нам в глаз и напомнить, что Москва может создавать нам проблемы, где захочет», — заявил Макгрегор.

По его словам, усиление влияния в КНДР и Вьетнаме является плюсом для России.

Ранее посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что визит президента России в Северную Корею и Вьетнам реализовал худшие опасения США. Дипломат добавил, что Путин своей поездкой прямо заявил США о намерении России стать «главным организатором» государств, которые не контролируются Вашингтоном.