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07:29, 23 июня 2024Мир

Экс-советник Пентагона заявил о возможности России «ткнуть в глаз» США

Полковник Макгрегор: Россия создала проблемы США подписанием соглашений в Азии

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Президент России Владимир Путин, подписав ряд стратегических соглашений в Азии, создал проблемы США. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Это возможность ткнуть нам в глаз и напомнить, что Москва может создавать нам проблемы, где захочет», — заявил Макгрегор.

По его словам, усиление влияния в КНДР и Вьетнаме является плюсом для России.

Ранее посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что визит президента России в Северную Корею и Вьетнам реализовал худшие опасения США. Дипломат добавил, что Путин своей поездкой прямо заявил США о намерении России стать «главным организатором» государств, которые не контролируются Вашингтоном.

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      Евгений Силаев
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