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21:49, 22 июня 2024Мир

В США высказались о визите Путина в Северную Корею и Вьетнам

Посол США Эмануэль: визит Путина в КНДР реализовал худшие опасения Вашингтона
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что визит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам реализовал худшие опасения Соединенных Штатов. Его слова приводит The New York Times (NYT).

Дипломат заявил, что Путин своей поездкой прямо заявил США о намерении России стать «главным организатором» государств, которые не контролируются Вашингтоном.

В самой газете отмечается, что «дерзкий» визит российского лидера сулит Соединенным Штатам еще больше потенциальных угроз в азиатском регионе помимо ситуации вокруг Тайваня и обострений в Южно-Китайском море.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал о «тряске» американского руководства от успехов России. При этом посол указал, что в Вашингтоне продолжают игнорировать действия РФ и пытаются объявить ее государством-спонсором терроризма.

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      Марина Совина
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