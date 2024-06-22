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09:43, 22 июня 2024Мир

В России рассказали о севших в лужу американцах после визита Путина в КНДР и Вьетнам

Посол Антонов: визиты Путина в КНДР и Вьетнам «посадили американцев в лужу»

Фото: Manan Vatsyayana / Reuters

Недавние визиты президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам заставили американцев «сесть в лужу». Так прокомментировал зарубежные поездки российского лидера посол РФ в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

«Визит Владимира Владимировича Путина в Северную Корею и во Вьетнам посадил американцев в лужу. Их политика диктата, их политика санкций, она полностью провалилась», — подчеркнул дипломат, указав, что страны Глобального Юга «тянутся» к России несмотря на действия США.

При этом Соединенные Штаты стремятся нивелировать достижения российской дипломатии, направляя во Вьетнам своих представителей, добавил посол. В Ханой сразу после визита Путина был направлен помощник государственного секретаря Дэниел Критенбринк.

Ранее Анатолий Антонов рассказал о «тряске» американского руководства от успехов России. При этом посол указал, что в Вашингтоне продолжают игнорировать действия РФ и пытаются объявить ее государством-спонсором терроризма.

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      Дмитрий Попов
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