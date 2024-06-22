Посол Антонов: США трясет от успехов России

Американскую администрацию «трясет» от успехов России. С таким заявлением выступил посол РФ в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

Он обратил внимание, что в Вашингтоне пытаются объявить Россию государством-спонсором терроризма. «По сути дела, многие официальные представители просто бегают от нас и не хотят начинать серьезный разговор, игнорируют предложения Путина», — сказал глава дипмиссии.

Ранее Антонов Антонов рассказал, что намерен поинтересоваться у представителей Белого дома, с которыми у него запланирована встреча, «куда катится Америка в отношениях с Россией». Дипломат уточнил, что надеется получить четкий и ясный ответ на свой вопрос в ближайшие дни.