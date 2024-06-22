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07:25, 22 июня 2024Мир

Посол России в США рассказал о намерении задать Белому дому один вопрос

Антонов заявил о намерении спросить в Белом доме, «куда катится Америка»

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что намерен поинтересоваться у представителей Белого дома, с которыми у него запланирована встреча, «куда катится Америка в отношениях с Россией», передает РИА Новости.

Он сообщил, что в ходе переговоров, которые состоятся в ближайшие дни, он надеется получить четкий и ясный ответ на свой вопрос. «Я хочу не из прессы, а конкретно поставить данный вопрос перед ними», — подчеркнул дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин допустил, что политика Вашингтона в отношении Москвы и конфликта на Украине может измениться. По его словам, это произойдет в том случае, если американские власти будут исходить из национальных интересов.

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      Марина Совина
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