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12:35, 23 июня 2024Экономика

Иран запустит офшорный риал

ЦБ Ирана скоро запустит офшорный риал для финансовых операций с Россией
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Фото: WANA News Agency / Reuters

Иран скоро запустит офшорный риал для финансовых операций с Россией. О планах запуска рассказал глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин, его цитирует РИА Новости.

«Разрабатывается идея офшорного риала. Вскоре мы запустим первый проект офшорного риала в сделках с Россией», — отметил глава ЦБ Ирана.

Ранее в Госдуме допустили использование стейблкоинов — криптовалюты, стабильность курса которой гарантирована его привязкой к общепризнанному активу — и использовать их в экспортных расчетах, например, с Ираном. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что колебания иранского риала, а также наличие двух курсов валюты к доллару создают неудобства для российского экспорта в страну.

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      Лина Пивоварова
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