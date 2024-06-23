В Совфеде отреагировали на нападения боевиков в Дербенте и Махачкале

Сенатор Климов: врагам России важно внести раскол между религиями и нациями

Врагам России важно внести раскол между нациями, религиями и регионами страны, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал нападения боевиков на православный храм, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале.

«Такого рода события по горячим следам очень сложно комментировать, потому что информация требует проверки. Это дело правоохранительных органов. Но чтобы там ни было, само по себе появление такой информации очень выгодно врагам России. Потому что врагам России очень важно внести раскол между нашими нациями, между нашими религиями, между различными регионами нашей страны», — отреагировал Климов.

Мне лично не столько важно, кто там сейчас фактически был замешан, сколько: как сделать так, чтобы наши недруги не могли провоцировать наш народ, наши регионы, наше общество на какие-либо действия, выходящие за рамки закона Андрей Климов зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам

Вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале неизвестные обстреляли синагогу, православный храм и пост ДПС. В Дагестане введен режим КТО.