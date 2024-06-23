Названы ответственные за жертвы жары во время хаджа в Саудовской Аравии

16 туркомпаний лишат лицензии из-за жертв жары во время хаджа в Мекку

Премьер-министр Египта Мостафа Мадбули приказал лишить 16 туристических компаний лицензий после того, как стало известно, что более тысячи человек стали жертвами жары во время хаджа в Саудовской Аравии. Об этом сообщает кабмин Египта.

Также премьер уведомил прокуратуру по расследованиям деятельности туркомпаний за незаконное содействие поездками паломников в Мекку.

В документе уточняется, что рост жертв незарегистрированных паломников из Египта случился из-за того, что туристические компании организовали программы паломничества, используя визы лдя личного посещения, не позволяющие владельцам въезжать в Мекку.

Ранее французское агентство AFP сообщило, что более тысяч человек стали жертвами жары и давки. В материале отмечается, что более половины из этого количества — незарегистрированные паломники.