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13:08, 20 июня 2024Мир

Число жертв жары в священной Мекке превысило тысячу человек

AFP: уже более тысячи паломников скончались во время хаджа в Саудовской Аравии

Фото: Saleh Salem / Reuters

Из-за давки и экстремальной жары, которая установилась в Саудовской Аравии, уже более тысячи паломников скончались во время паломничества в священный город Мекка. Об этом сообщает французское агентство AFP.

В материале отмечается, что более половины из этого количества — незарегистрированные паломники.

Ранее сообщалось, что во время хаджа в Мекке погибли по меньшей мере 550 человек. Саудовские дипломаты уточняли, что как минимум 323 погибших были приезжими из Египта.

Российские дипломаты, в свою очередь, отметили, что среди погибших также есть четыре гражданина России.

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      Виктория Кондратьева
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