Четверо паломников из России умерли во время хаджа в Мекку. Из-за жары там уже погибли более 500 человек

Четверо паломников из РФ умерли в Саудовской Аравии во время хаджа в Мекку

В Саудовской Аравии во время хаджа скончались четверо паломников из России, заявили в генконсульстве РФ в Джидде.

Там сообщили, что они умерли во время совершения обрядов хаджа «от естественных причин, связанных с состоянием их здоровья и возрастом».

В российской хадж-миссии заявили, что трагедия произошла во время давки

По данным дипведомства, среди умерших россиян — один мужчина и три женщины. Генконсульство добавило, что их похоронят там же, в Мекке.

Руководитель российской хадж-миссии Хизбулла Асуев заявил, что трагедия произошла три дня назад во время давки. По его словам, мужчине, приехавшему из Дагестана, было 69 лет, и у него было сердечно-сосудистое заболевание. «Одна женщина из числа умерших из Московской области, она 1962 года рождения», — добавил Асуев.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Источник РИА Новости в генконсульстве также высказался, что случаи смерти среди паломников во время хаджа «случаются регулярно и не являются чем-то необычным». Причиной он назвал то, что в хадж едут в том числе пожилые люди, и те, кто имеют заболевания.

Агентство добавило, что в хадж в этом году отправились почти 25 тысяч паломников из России, о чем ранее сообщили участники видеомоста «Москва — Мекка», проходившего в мультимедийном пресс-центре медиагруппы.

В регионе установилась экстремальная жара, из-за которой уже скончались более 500 паломников

Ранее стало известно, что по меньшей мере 550 человек погибли во время паломничества в священный город. Большинство из них — как минимум 323 погибших — были приезжими из Египта.

Также погибли по меньшей мере 60 паломников из Иордании. Тегеран официально сообщил о смерти пяти иранских паломников, не уточнив причину, а позднее глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд добавил, что погибли по меньшей мере 11 иранских паломников. Дакар сообщил, что погибли трое сенегальских паломников. Еще 35 скончавшихся приехали из Туниса.

Фото: Saleh Salem / Reuters

Министерство здравоохранения Саудовской Аравии сообщало, что только в воскресенье 2764 паломника пострадали от тепловых ударов.

Причиной массовой трагедии стала экстремальная жара — в понедельник, 17 июня, температура в Мекке достигла 51,8 градуса по Цельсию. Перед этим, в воскресенье, минздрав страны сообщил о самой высокой с начала хаджа температуре и советовал паломникам избегать пребывания на солнце в самые жаркие часы, пользоваться зонтиками и пить много воды.

При этом многие ритуалы хаджа, в том числе молитвы на горе Арафат, состоявшиеся в субботу, предполагают многочасовое пребывание на открытом воздухе в дневное время.

Погибшие египтяне могли быть незарегистрированными паломниками

Один из дипломатов подтвердил, что огромное число погибших связано с большим количеством незарегистрированных египетских паломников. «Они вызвали большой хаос в лагерях паломников. Паломники долгое время обходились без еды, воды и кондиционера и умерли от жары, потому что большинству людей негде было укрыться», — высказался египетский чиновник, курирующий миссию хаджа в стране.

Фото: Saleh Salem / Reuters

Ранее в июне саудовские официальные лица заявили, что еще перед хаджем они выслали из Мекки сотни тысяч незарегистрированных паломников. По данным властей Саудовской Аравии, всего в этом году в хадже приняли участие около 1,8 миллиона паломников, из них 1,6 миллиона — из-за границы.