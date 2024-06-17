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09:27, 17 июня 2024Мир

Исламские паломники погибли от экстремальной жары во время хаджа

Reuters: в Саудовской Аравии 14 паломников из Иордании погибли во время хаджа

Фото: Medhat Hajaj / APA images / imago-images.de / Globallookpress.com

Во время паломничества в Мекку (хадж) не менее 14 человек из Иордании погибли от обезвоживания и экстремальной жары. Об этом со ссылкой на МИД Саудовской Аравии сообщает Reuters.

Отдельно отмечается, что еще 17 паломников числятся пропавшими без вести. На данный момент температура в Мекке и ее окрестностях составляет в среднем плюс 47 градусов, поэтому Минздрав советует прибывающим в страну паломникам пить больше воды избегать нахождения на открытом воздухе в самые жаркие часы — с 11:00 до 15:00.

Ранее сообщалось, что около 16 тысяч жителей Турции получили порезы во время жертвоприношений в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Больше всего раненых было зафиксировано в Анкаре — 1274 человека. Также 416 граждан пострадали в Измире. Власти объяснили подобные цифры тем, что зачастую «животных режут непрофессионалы».

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      Виктория Кондратьева
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