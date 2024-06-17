Тысячи человек пострадали при жертвоприношениях в Турции в Курбан-байрам. Как власти объяснили произошедшее?

В Турции около 16 тыс. человек ранены при жертвоприношениях в Курбан-байрам

Около 16 тысяч жителей Турции получили порезы во время жертвоприношений в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Как объяснил глава ведомства, причиной травм стало то, что животных режут непрофессионалы.

Пострадавшие обратились за медицинской помощью

Больше всего раненых было зафиксировано в Анкаре — 1274 человека. Также 416 граждан пострадали в Измире.

По информации телеканала TRT Haber, в Стамбуле были госпитализированы 918 человек, получивших травмы во время жертвоприношения, два человека не выжили.

Курбан-байрам отмечали в российской столице

Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) отмечается в память о пророке Ибрахиме (библейский Авраам), от которого Аллах потребовал принести в жертву своего первенца Исмаила. Убедившись в готовности Ибрахима выполнить просьбу, Аллах разрешил заменить сына на ягненка. Праздник символизирует отказ от языческих жертвоприношений.

Президент России Владимир Путин поздравил сограждан с Курбан-байрамом. В обращении говорится, что мусульмане России вносят вклад в единство народов страны, а праздник служит единению людей, раскрывает духовные ценности ислама.

Мусульманские организации уделяют большое внимание укреплению института семьи, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, оказывают действенную помощь участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким Владимир Путин президент России

Как сообщал ТАСС глава департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков, столичные власти ожидали на богослужениях порядка 200 тысяч верующих. В Москве организовали шесть площадок для торжества, в том числе четыре мечети. В Подмосковье для жертвоприношений в Курбан-байрам организовали 18 площадок, сообщал Совет муфтиев России.

Курбан-байрам начался 16 июня и продлится до захода солнца 19 июня.