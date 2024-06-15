Путин поздравил россиян с Курбан-байрамом

Президент России Владимир Путин поздрал сограждан с Курбан-байрамом. Текст обращения главы государства опубликован на сайте Кремля.
В поздравлении указано, что мусульмане России вносят вклад в единство народов страны.
«Мусульманские организации уделяют большое внимание укреплению института семьи, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, оказывают действенную помощь участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким», — отметил глава государства.
По его словам, праздник служит единению людей, раскрывает духовные ценности ислама.
Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) отмечается в память о пророке Ибрахиме (библейский Авраам), от которого Аллах потребовал принести в жертву своего первенца Исмаила. Убедившись в готовности Ибрахима выполнить, Аллах разрешил заменить сына на ягненка. Праздник служит символом отказа от языческих жертвоприношений.