Путин поздравил россиян с Курбан-байрамом

Путин в поздравлении с Курбан-байрамом: мусульмане вносят вклад в единство РФ

Президент России Владимир Путин поздрал сограждан с Курбан-байрамом. Текст обращения главы государства опубликован на сайте Кремля.

В поздравлении указано, что мусульмане России вносят вклад в единство народов страны.

«Мусульманские организации уделяют большое внимание укреплению института семьи, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, оказывают действенную помощь участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким», — отметил глава государства.

По его словам, праздник служит единению людей, раскрывает духовные ценности ислама.

Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) отмечается в память о пророке Ибрахиме (библейский Авраам), от которого Аллах потребовал принести в жертву своего первенца Исмаила. Убедившись в готовности Ибрахима выполнить, Аллах разрешил заменить сына на ягненка. Праздник служит символом отказа от языческих жертвоприношений.