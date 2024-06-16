Сегодня, 16 мая, мусульмане в России и по всему миру отмечают Курбан-байрам — праздник окончания хаджа, то есть паломничества в священный город Мекка. Это одно из двух главных торжеств в исламе, которое символизирует милосердие Аллаха и преданность ему верующих. История и традиции праздника — в материале «Ленты.ру».
Суть Курбан-байрама
Курбан-байрам связан с событиями, которые описаны в 37-й суре священной для мусульман книги — Корана. Согласно преданию, пророк Ибрахим (у христиан — Авраам) увидел во сне ангела Джабраила (или Гавриила), который принес послание от Аллаха.
В нем Всевышний повелел Ибрахиму принести в жертву своего сына. Несмотря на то что пророк очень любил ребенка, он не посмел ослушаться Аллаха и пошел вместе с сыном в долину Мина. Юноша также знал, что его ждет, но не сопротивлялся, а смиренно ожидал своей участи. Оба они отнеслись к посланию Бога как к испытанию на верность ему.
Когда Ибрахим был готов принести сына в жертву, Аллах сделал так, что его нож потерял остроту и не смог навредить ребенку. Вместо сына Аллах велел Ибрахиму заколоть барана, а также вознаградил мужчину, который прошел его испытание на преданность и покорность. Он подарил ему второго сына, Исхака, который вскоре родился.
Суть праздника сводится к тому, что стать ближе к Богу может каждый: для этого не нужно проливать людскую кровь. Необходимо лишь соблюдать основные заповеди священного писания, помогать нуждающимся и быть добродетельным
Верующие отмечают праздник через 70 дней после другого важного исламского торжества Ураза-байрама, на 10-й день месяца Зуль-хиджа. Отсчет идет по мусульманскому лунному календарю, поэтому при исчислении по григорианскому календарю каждый год дата праздника сдвигается на 11 дней.
В 2024 году Курбан-байрам отмечают три дня — с 16 по 18 июня, причем все главные праздничные мероприятия традиционно проходят именно в первый день.
Традиции праздника
Мусульмане начинают готовиться к торжеству за полтора месяца: они перестают стричь волосы и бриться и отказываются от застолий. Многие верующие также начинают подготовку к паломничеству в Мекку.
посетили Мекку в 2023 году, чтобы принять участие в хадже
Если возможности отправится в Мекку нет, верующий должен совершить поклонение дома, а также соблюдать пост — отказаться от пищи и воды от рассвета до заката.
Жертвоприношение
На праздник разрешено закалывать барана, верблюда или корову. К месту проведения обряда животное ведут спокойно, чтобы не вызвать у него страх. Важно при этом не издеваться над жертвой и не показывать ей нож. Человек, совершающий обряд жертвоприношения, не должен быть агрессивным по отношению к животному: наоборот, он должен проявлять к нему жалость и сострадание.
Священное жертвоприношение приближает мусульманина к Аллаху
По завершению ритуала часть мяса отдают нуждающимся, часть — родственникам и друзьям, остальное оставляют своей семье. Из него готовят традиционные блюда на праздничный стол, например, плов или тушеную баранину с овощами.
Праздничный намаз
После восхода солнца верующие совершают омовение, после чего надевают чистую одежду и идут в мечеть читать праздничную молитву (намаз). После этого они отправляются домой, где вновь произносят молитву Всевышнему, завтракают и возвращаются в мечеть на проповедь.
На Курбан-байрам мусульмане обычно гостят у родственников или сами принимают гостей, дарят друг другу подарки и угощают традиционными блюдами и различными сладостями.
Что нужно сделать в Курбан-байрам
- совершить ритуальное омовение и надеть чистую одежду;
- сходить в мечеть и совершить намаз;
- съездить на кладбище и помолиться за усопших родных;
- заколоть животное, поделиться мясом с нуждающимися и родственниками;
- приготовить из мяса праздничное блюдо, накрыть стол и пригласить гостей.
Что нельзя делать в Курбан-байрам
- отказывать просящим в милостыне или помощи;
- ругаться или употреблять нецензурные выражения;
- быть в грязной и неопрятной одежде;
- выполнять тяжелую работу.