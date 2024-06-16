Курбан-байрам в 2024 году: суть и традиции праздника, как отмечают

Сегодня, 16 мая, мусульмане в России и по всему миру отмечают Курбан-байрам — праздник окончания хаджа, то есть паломничества в священный город Мекка. Это одно из двух главных торжеств в исламе, которое символизирует милосердие Аллаха и преданность ему верующих. История и традиции праздника — в материале «Ленты.ру».

Суть Курбан-байрама

Курбан-байрам связан с событиями, которые описаны в 37-й суре священной для мусульман книги — Корана. Согласно преданию, пророк Ибрахим (у христиан — Авраам) увидел во сне ангела Джабраила (или Гавриила), который принес послание от Аллаха.

В нем Всевышний повелел Ибрахиму принести в жертву своего сына. Несмотря на то что пророк очень любил ребенка, он не посмел ослушаться Аллаха и пошел вместе с сыном в долину Мина. Юноша также знал, что его ждет, но не сопротивлялся, а смиренно ожидал своей участи. Оба они отнеслись к посланию Бога как к испытанию на верность ему.

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Когда Ибрахим был готов принести сына в жертву, Аллах сделал так, что его нож потерял остроту и не смог навредить ребенку. Вместо сына Аллах велел Ибрахиму заколоть барана, а также вознаградил мужчину, который прошел его испытание на преданность и покорность. Он подарил ему второго сына, Исхака, который вскоре родился.

Суть праздника сводится к тому, что стать ближе к Богу может каждый: для этого не нужно проливать людскую кровь. Необходимо лишь соблюдать основные заповеди священного писания, помогать нуждающимся и быть добродетельным

Верующие отмечают праздник через 70 дней после другого важного исламского торжества Ураза-байрама, на 10-й день месяца Зуль-хиджа. Отсчет идет по мусульманскому лунному календарю, поэтому при исчислении по григорианскому календарю каждый год дата праздника сдвигается на 11 дней.

В 2024 году Курбан-байрам отмечают три дня — с 16 по 18 июня, причем все главные праздничные мероприятия традиционно проходят именно в первый день.

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Традиции праздника

Мусульмане начинают готовиться к торжеству за полтора месяца: они перестают стричь волосы и бриться и отказываются от застолий. Многие верующие также начинают подготовку к паломничеству в Мекку.

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Если возможности отправится в Мекку нет, верующий должен совершить поклонение дома, а также соблюдать пост — отказаться от пищи и воды от рассвета до заката.

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Жертвоприношение

На праздник разрешено закалывать барана, верблюда или корову. К месту проведения обряда животное ведут спокойно, чтобы не вызвать у него страх. Важно при этом не издеваться над жертвой и не показывать ей нож. Человек, совершающий обряд жертвоприношения, не должен быть агрессивным по отношению к животному: наоборот, он должен проявлять к нему жалость и сострадание.

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Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По завершению ритуала часть мяса отдают нуждающимся, часть — родственникам и друзьям, остальное оставляют своей семье. Из него готовят традиционные блюда на праздничный стол, например, плов или тушеную баранину с овощами.

Праздничный намаз

После восхода солнца верующие совершают омовение, после чего надевают чистую одежду и идут в мечеть читать праздничную молитву (намаз). После этого они отправляются домой, где вновь произносят молитву Всевышнему, завтракают и возвращаются в мечеть на проповедь.

На Курбан-байрам мусульмане обычно гостят у родственников или сами принимают гостей, дарят друг другу подарки и угощают традиционными блюдами и различными сладостями.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Что нужно сделать в Курбан-байрам

совершить ритуальное омовение и надеть чистую одежду;

сходить в мечеть и совершить намаз;

съездить на кладбище и помолиться за усопших родных;

заколоть животное, поделиться мясом с нуждающимися и родственниками;

приготовить из мяса праздничное блюдо, накрыть стол и пригласить гостей.

Фото: Михаил Алаеддин / РИА Новости

Что нельзя делать в Курбан-байрам