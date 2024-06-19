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10:57, 19 июня 2024Мир

Четверо российских паломников скончались во время хаджа в Саудовской Аравии

Четверо паломников из России скончались во время хаджа в Саудовской Аравии

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Саудовской Аравии скончались четверо паломников из России, заявили РИА Новости в генконсульстве РФ в Джидде.

Там сообщили, что они умерли «от естественных причин, связанных с состоянием их здоровья, возрастом». Это один мужчина и три женщины, другие подробности о них не разглашаются. Их похоронят в Мекке.

Источник агентства также высказался, что случаи смерти среди паломников во время хаджа «случаются регулярно и не являются чем-то необычным». Причиной он назвал то, что в хадж едут люди разного возраста и с заболеваниями.

РИА Новости отмечает, что в хадж в этом году отправились почти 25 тысяч паломников из России.

Ранее стало известно, что в Саудовской Аравии по меньшей мере 550 человек погибли во время паломничества. Причиной стала экстремальная жара — температура в регионе во вторник превысила 50 градусов. Большинство погибших — из Египта.

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      Антон Похиляк
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