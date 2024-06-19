Четверо российских паломников скончались во время хаджа в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии скончались четверо паломников из России, заявили РИА Новости в генконсульстве РФ в Джидде.
Там сообщили, что они умерли «от естественных причин, связанных с состоянием их здоровья, возрастом». Это один мужчина и три женщины, другие подробности о них не разглашаются. Их похоронят в Мекке.
Источник агентства также высказался, что случаи смерти среди паломников во время хаджа «случаются регулярно и не являются чем-то необычным». Причиной он назвал то, что в хадж едут люди разного возраста и с заболеваниями.
РИА Новости отмечает, что в хадж в этом году отправились почти 25 тысяч паломников из России.
Ранее стало известно, что в Саудовской Аравии по меньшей мере 550 человек погибли во время паломничества. Причиной стала экстремальная жара — температура в регионе во вторник превысила 50 градусов. Большинство погибших — из Египта.