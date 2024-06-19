Более 500 паломников погибли в священной Мекке. В регионе установилась экстремальная жара

AFP: более 500 паломников погибли из-за жары во время хаджа в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии по меньшей мере 550 человек погибли во время паломничества в священный город Мекка. Причиной стала экстремальная жара — температура в регионе во вторник превысила 50 градусов.

Дипломаты объяснили, что причиной такого большого числа смертей стало огромное количество незарегистрированных паломников, прибытие которых вызвало хаос в лагерях для помощи верующим.

Большинство погибших оказались египтянами

Саудовские дипломаты уточнили, что как минимум 323 погибших были приезжими из Египта. Министерство иностранных дел страны заявило, что Каир сотрудничает с властями Саудовской Аравии в поиске египтян, пропавших без вести во время хаджа.

Также погибли по меньшей мере 60 паломников из Иордании. Тегеран официально сообщил о смерти пяти иранских паломников, не уточнив причину, а Дакар сообщил, что погибли трое сенегальских паломников.

Фото: Rafiq Maqbool / AP

Власти Саудовской Аравии еще в воскресенье отчитались об оказании помощи более чем 2000 паломников, пострадавших от жары и теплового стресса. Только в тот день, по их словам, было зафиксировано более 2700 случаев «теплового истощения».

Как сообщается, в прошлом году при хадже также произошла массовая трагедия: было зафиксировано минимум 240 погибших, большинство из которых были индонезийцами.

Температура в регионе превысила 50 градусов

По данным Саудовского национального метеорологического центра, в понедельник, 17 июня, температура в Большой мечети в Мекке достигла 51,8 градуса по Цельсию. Перед этим, в воскресенье, минздрав страны сообщил о самой высокой с начала хаджа температуре и советовал паломникам избегать пребывания на солнце в самые жаркие часы, пользоваться зонтиками и пить много воды.

При этом многие ритуалы хаджа, в том числе молитвы на горе Арафат, состоявшиеся в субботу, предполагают многочасовое пребывание на открытом воздухе в дневное время.

Опубликованное в Саудовской Аравии в мае исследование подчеркивает, что изменение климата все больше влияет на паломничество. Говорится, что температура в районе, где проводится хадж, повышается на 0,4 градуса по Цельсию каждое десятилетие.

Погибшие могли быть незарегистрированными паломниками

Указывается, что каждый год десятки тысяч паломников пытаются совершить хадж по незаконным каналам, поскольку они не могут позволить себе дорогостоящие процедуры получения официальных виз. Это подвергает их риску, поскольку они не имеют доступа к оборудованию с кондиционированием воздуха, предоставленному властями Саудовской Аравии по маршруту хаджа.

Фото: Rafiq Maqbool / AP

Один из дипломатов подтвердил, что число погибших возросло из-за большого количества незарегистрированных египетских богомольцев. «Они вызвали большой хаос в лагерях паломников, что привело к прекращению оказания услуг. Паломники долгое время обходились без еды, воды и кондиционера и умерли от жары, потому что большинству людей негде было укрыться», — высказался египетский чиновник, курирующий миссию хаджа в стране.

Ранее в июне саудовские официальные лица заявили, что еще перед хаджем они выслали из Мекки сотни тысяч незарегистрированных паломников. По данным властей Саудовской Аравии, всего в этом году в хадже приняли участие около 1,8 миллиона паломников, из них 1,6 миллиона — из-за границы.