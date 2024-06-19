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06:16, 19 июня 2024Мир

Сотни паломников погибли в Саудовской Аравии из-за экстремальной жары

AFP: в Саудовской Аравии во время хаджа погибли более 500 паломников

Фото: Mohamad Torokman / Reuters

Более 500 человек погибли во время паломничества в Мекку (хадж). Сотни паломников скончались из-за экстремальных погодных условий в Саудовской Аравии — температура в Мекке превышает 51 градус, сообщает AFP со ссылкой на арабских дипломатов

Отмечается, что не менее 323 погибших были египтянами, все они, кроме одного человека, умерли из-за жары. Собеседники агентства указали, что не менее 60 скончавшихся были иорданцами.

Египетский чиновник объяснил, что количество погибших связано с большим числом незарегистрированных паломников, прибытие которых вызвало хаос в лагерях для помощи верующим.

Ранее агентство Reuters сообщало, что не менее 14 человек из Иордании погибли от обезвоживания и экстремальной жары. Отдельно отмечается, что еще 17 паломников числятся пропавшими без вести.

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      Маргарита Пименова
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