Сотни паломников погибли в Саудовской Аравии из-за экстремальной жары

AFP: в Саудовской Аравии во время хаджа погибли более 500 паломников

Более 500 человек погибли во время паломничества в Мекку (хадж). Сотни паломников скончались из-за экстремальных погодных условий в Саудовской Аравии — температура в Мекке превышает 51 градус, сообщает AFP со ссылкой на арабских дипломатов

Отмечается, что не менее 323 погибших были египтянами, все они, кроме одного человека, умерли из-за жары. Собеседники агентства указали, что не менее 60 скончавшихся были иорданцами.

Египетский чиновник объяснил, что количество погибших связано с большим числом незарегистрированных паломников, прибытие которых вызвало хаос в лагерях для помощи верующим.

Ранее агентство Reuters сообщало, что не менее 14 человек из Иордании погибли от обезвоживания и экстремальной жары. Отдельно отмечается, что еще 17 паломников числятся пропавшими без вести.