Около Южной Америки произошло землетрясение

У берегов Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 6,1

У побережья Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По их данным, природное явление произошло в 06:58 по московскому времени. В 30 километрах от землетрясения находится город Ягурапаро, где проживают 13,6 тысячи человек.

Сейсмологи подчеркнули, что очаг залегал на глубине в 98 километров. На данный момент информации о пострадавших нет.

В ночь на 23 июня землетрясение магнитудой 4,9 также зафиксировали у берегов японской префектуры Фукусима. Очаг залегал на глубине 50 километров. Максимальная сила толчков составила четыре балла по принятой в Японии семибалльной шкале.