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07:23, 23 июня 2024Мир

У побережья префектуры Фукусима зафиксировали землетрясение

У побережья префектуры Фукусима зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9

Фото; Kim Kyung-Hoon / Reuters

Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали у берегов японской префектуры Фукусима. Об этом сообщило главное метеорологическое управление страны, передает РИА Новости.

По данным ведомства, очаг залегал на глубине 50 километров. Максимальная сила толчков составила 4 балла по принятой в Японии семибалльной шкале. Уточняется, что толчки ощущались в 12 префектурах.

Ранее землетрясение магнитудой 5,9 произошло около японской префектуры Исикава.

В начале апреля в Японии также фиксировались подземные толчки. Тогда магнитуда землетрясения составила 6,0, эпицентр находился в районе префектуры Фукусима. При этом подземные толчки ощущались также в префектурах Акита, Аомори, Иватэ, Мияги, Тиба, Токио.

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      Юлия Мискевич
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