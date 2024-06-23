У побережья префектуры Фукусима зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали у берегов японской префектуры Фукусима. Об этом сообщило главное метеорологическое управление страны, передает РИА Новости.

По данным ведомства, очаг залегал на глубине 50 километров. Максимальная сила толчков составила 4 балла по принятой в Японии семибалльной шкале. Уточняется, что толчки ощущались в 12 префектурах.

Ранее землетрясение магнитудой 5,9 произошло около японской префектуры Исикава.

В начале апреля в Японии также фиксировались подземные толчки. Тогда магнитуда землетрясения составила 6,0, эпицентр находился в районе префектуры Фукусима. При этом подземные толчки ощущались также в префектурах Акита, Аомори, Иватэ, Мияги, Тиба, Токио.