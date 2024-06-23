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02:37, 23 июня 2024Мир

Орбан обозначил позицию по конфликту на Украине

Орбан: Венгрия выступает за завершение конфликта на Украине
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Завершение конфликта на Украине является одной из приоритетных целей для Будапешта. Такую позицию обозначил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью медиагруппе Funke.

Политика спросили, чего стоит ждать в период председательства Венгрии в Совете Евросоюза, которое начнется 1 июля.

«Важнейшие пункты: мы хотим повысить конкурентоспособность европейской экономики. Мы за прекращение войны. И проблема миграции должна быть решена», — подчеркнул Орбан.

Отдельное внимание премьер-министр уделил вопросу миграции. Он отметил, что желающие попасть в Венгрию должны подать необходимые документы в посольство страны в других государствах. В случае одобрения они смогут въехать в страну, а в иных — нет.

14 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва прекратит огонь в зоне СВО после того, как Киев выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Президент также подчеркнул необходимость отказа Украины от намерения вступить в НАТО.

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      Евгений Силаев
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