Орбан: Венгрия выступает за завершение конфликта на Украине

Завершение конфликта на Украине является одной из приоритетных целей для Будапешта. Такую позицию обозначил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью медиагруппе Funke.

Политика спросили, чего стоит ждать в период председательства Венгрии в Совете Евросоюза, которое начнется 1 июля.

«Важнейшие пункты: мы хотим повысить конкурентоспособность европейской экономики. Мы за прекращение войны. И проблема миграции должна быть решена», — подчеркнул Орбан.

Отдельное внимание премьер-министр уделил вопросу миграции. Он отметил, что желающие попасть в Венгрию должны подать необходимые документы в посольство страны в других государствах. В случае одобрения они смогут въехать в страну, а в иных — нет.

14 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва прекратит огонь в зоне СВО после того, как Киев выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Президент также подчеркнул необходимость отказа Украины от намерения вступить в НАТО.