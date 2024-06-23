Патриарх Кирилл начал праздничное богослужение и помолился перед «Троицей»

Патриарх Кирилл помолился перед иконой «Троица» на праздничной службе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал богослужение в день Святой Троицы. На праздник он приехал в Троице-Сергиеву лавру, куда накануне привезли икону «Троица» Андрея Рублева, сообщает РИА Новости.

Перед праздничным богослужением патриарх помолился перед «Троицей» и поклонился мощам преподобного Сергия Радонежского.

Богослужение проходит на помосте у стен Успенского собора лавры. Порядка тысячи человек на данный момент собрались на внутренней площади монастыря.

22 июня сообщалось, что икону «Святая Троица» доставили из столичного храма Христа Спасителя на ее историческую родину — в Сергиев Посад.