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15:11, 22 июня 2024Культура

«Троицу» доставили на историческую родину

Икону «Святая Троица» Андрея Рублева доставили в Сергиев Посад

Икону «Святая Троица» Андрея Рублева доставили из храма Христа Спасителя в Москве на ее историческую родину — в Сергиев Посад. Об этом сообщает ТАСС.

Образ доставили на Красногорскую площадь перед Троице-Сергиевой лаврой. Отмечается, что его установят во временном шатре перед монастырем. Вечером Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с игуменом и насельниками обители заберут икону и перенесут ее в Троицкий собор лавры, где начнется всенощное бдение по случаю праздника Святой Троицы 23 июня.

Издание уточнило в своем Telegram-канале, что перевозка заняла около двух часов 45 минут.

Ранее сообщалось, что икону перевозили в машине компании «Арт-курьер», на пути в лавру автомобиль сопровождала дорожно-патрульная служба (ДПС).

Рублев написал «Троицу» в XV веке для иконостаса Троицкого собора лавры. Икона находилась в соборе до 1929 года, когда Народный комиссариат просвещения РСФСР распорядился передать ее в Государственную Третьяковскую галерею. В мае 2023 года президент России Владимир Путин принял решение вернуть святыню на ее историческое место. С 5 января она временно находилась в храме Христа Спасителя в Москве.

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      Маргарита Щигарева
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