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13:17, 22 июня 2024Культура

«Троица» Рублева отправилась домой

Икону «Троица» Рублева увезли из храма Христа Спасителя в Троице-Сергиеву лавру
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Икону Андрея Рублева «Троица» увезли из храма Христа Спасителя в Троице-Сергиеву лавру. О том, что произведение искусства отправилось на свою историческую родину, сообщает РИА Новости.

Объект перенести в специальный ящик из капсулы, в котором он хранился в храме. Затем икону погрузили в машину для перевозки художественных ценностей компании «Арт-курьер», на пути в лавру автомобиль сопровождала дорожно-патрульная служба (ДПС).

Рублев написал «Троицу» в XV веке для иконостаса Троицкого собора лавры. Икона находилась в соборе до 1929 года, когда Народный комиссариат просвещения РСФСР распорядился передать ее в Государственную Третьяковскую галерею, а в иконостас храма поместили копию. В мае 2023 года президент России Владимир Путин принял решение вернуть объект на его историческую родину.

Ранее заместитель директора по научной работе Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Геннадий Попов раскритиковал доставку «Троицы» в храм Христа Спасителя.

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