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11:52, 23 июня 2024Россия

Под Петербургом пятилетняя россиянка выпила розжиг

Под Санкт-Петербургом пятилетняя девочка выпила розжиг для углей

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Пятилетняя россиянка на праздновании дня рождения выпила розжиг для углей и попала в больницу. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в деревне Петровское. Взрослые начали готовить шашлык и не заметили, как девочка взяла бутылку с розжигом и сделала глоток.

По данным источника издания, пострадавшую госпитализировали в ДГБ №5 им. Филатова. У нее диагностировали химический ожог глотки и рта. На данный момент ребенок находится под наблюдением врачей.

Ранее в Калининградской области на Балтийской косе школьница вылила уксус в коляску годовалого ребенка. в коляску вылила восьмилетняя соседка. Ее родители объяснили, что девочка это сделала якобы случайно, когда несла бутылку с 70-процентным уксусом бабушке. Ребенок хотел завязать развязавшийся шнурок и поставил в коляску бутылку.

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      Никита Абрамов
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