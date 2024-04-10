Российская школьница вылила уксус в коляску годовалого ребенка

На Балтийской косе школьница налила уксус в коляску годовалого ребенка

В Калининградской области на Балтийской косе школьница вылила уксус в коляску годовалого ребенка. Об этом рассказала мама пострадавшего малыша, ее слова приводит «Клопс».

Женщина рассказала, что уксус в коляску вылила восьмилетняя соседка. Ее родители объяснили, что девочка это сделала якобы случайно, когда несла бутылку с 70-процентным уксусом бабушке. Ребенок хотел завязать развязавшийся шнурок и поставил в коляску уксус, где он впоследствии разлился.

Годовалый ребенок получил ожоги после того, как мать положила его в коляску. Женщина поняла, что у ее дочери ожог, когда почувствовала в подъезде запах уксуса.

«Пятна становились краснее, появились волдыри. Мы поехали в больницу. У дочки диагностировали химический ожог тазобедренного сустава и нижней конечности, "ожоговые раны 1-й степени с единичными пузырями до 7 % поверхности тела". Сделали перевязки. В больницу приехали сотрудники ПДН — медики сразу сообщили о случившемся в полицию», — заявила мать пострадавшей.

Она добавила, что не верит в то, что соседская девочка вылила уксус в коляску случайно. Восьмилетняя школьница, по ее словам, и раньше кидала разный мусор в коляску.

Ранее в городе Бакале Челябинской области пенсионер перепутал уксус с водкой и выпил его. 69-летнего россиянина доставили в больницу, где врачи зафиксировали у него состояние острого отравления уксусной кислотой, спасти его не удалось.