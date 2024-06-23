Пожарных отозвали из синагоги Дербента из-за опасений нахождения террористов внутри

Пожарных отозвали из синагоги Дербента из опасений нахождения террористов внутри

Глава Общественного совета Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин в своем Telegram-канале рассказал, что пожарные были отозваны из частично выгоревшей синагоги в Дербенте из-за опасений, что внутри нее до сих пор находятся террористы.

«Основной пожар в синагоге вроде потушили, половина выгорела совсем. Но большие очаги пожара ещё остались. И пожарных сейчас отогнали из-за опасений, что внутри остались террористы», — заявил он.

По словам Горина, на улицах вокруг синагоги продолжается стрельба. Он добавил, что жителей призвали вернуться в свои дома и не выходить на улицу до особого распоряжения.

Вечером 23 июня в Дербенте пять человек обстреляли синагогу и православный храм, после чего скрылись на белом автомобиле Volkswagen Polo. Одновременно с этим в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина.

Позже стало известно о продолжающейся перестрелке на улице Таги-Заде в дагестанском Дербенте. При этом, по данным МВД республики, в результате атак на оба города шесть силовиков не выжили и еще 12 получили ранения.