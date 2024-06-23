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21:12, 23 июня 2024Силовые структуры

Раскрыт возможный смысл чисел на дверях синагоги

Семенов: числа на дверях синагоги указывают на суры о борьбе с многобожниками

Кадр: Telegram-канал 1«12»

Напавшие на синагогу в Дербенте, предположительно, оставили на ее дверях написаны числа 2:120 и 8:39. В беседе с «Лентой.ру» востоковед, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов раскрыл возможный смысл этих чисел.

Как сообщалось ранее, числа 2:120 указывают на вторую суру Корана и 120 аят, а 8:39 — на восьмую суру Корана и 39 аят.

В 120 аяте второй суры Корана Пророк Мухаммед получает предостережение о том, что христиане и иудеи будут пытаться переубедить его в истинности ислама, объяснил Семенов. Там также сказано, что христиане и иудеи никогда не будут им довольны, пока он не откажется от своей религии, добавил он.

В 39 аяте восьмой суры призывают к сражению с многобожниками. Эта сура относится к периоду противостояния мусульман с мекканскими многобожниками во времена Пророка, однако сторонниками джихадизма она трактуется более широко — как призыв к войне с не-мусульманами и даже с теми мусульманами, которые не разделяют этих взглядов, объяснил эксперт.

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