Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:07, 23 июня 2024Культура

Раскрыты подробности жизни 18-летней невесты Лепса

18-летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба оказалась недавней школьницей

Фото: Belkin_Aleksey / Globallookpress.com

Аврора Киба, 18-летняя невеста 61-летнего эстрадного певца Григория Лепса, оказалась недавней школьницей. На это обратило внимание издание StarHit.

Киба опубликовала в соцсетях фотографию со школьного выпускного. «МЭШ [Московская экономическая школа], спасибо за столько лет терпения и любви! Русский диплом уже забрали, ждем международный в сентябре, спасибо!» — подписала она пост.

Чтобы получить возможность обучаться в школе, необходимо получить рекомендацию от кого-либо из учащихся, после чего сделать взнос в размере миллиона рублей. Год обучения в образовательном учреждении стоит 1,6 миллиона рублей.

Ранее 18-летняя невеста Григория Лепса ответила критикам их романа. Киба опубликовала на своей странице кадры, на которых они с Лепсом позируют на вручении премии «Муз-ТВ».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Вьетнам назвал США стратегическим партнером. Это произошло почти сразу после визита Путина

      При атаке ВСУ на Севастополь погибли взрослый и двухлетний ребенок

      В Крыму заявили о страхе Запада перед новым миропорядком

      Российские военные нанесли удар по месту подготовки Воздушных сил Украины

      В России высказались об освобождении на Украине митрополита по просьбе патриарха Кирилла

      Появилось третье по счету видео удара новым вооружением по позициям ВСУ

      На Крымском мосту после атаки ВСУ восстановили движение

      Почти 40 человек стали жертвами удара Израиля по сектору Газа

      Раскрыты подробности жизни 18-летней невесты Лепса

      Путин рассказал о способе отдохнуть при тяжелом графике работе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше