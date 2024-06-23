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04:23, 23 июня 2024Россия

Россияне рассказали о способах хранения сбережений

SuperJob: большинство россиян предпочитают хранить сбережения в нацвалюте

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Доверие россиян к доллару и евро как средству хранения накоплений снизилось после прекращения торгов этими валютами на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob, передает «Газета.Ru».

Так, 58 процентов россиян по-прежнему считают, что сбережения стоит хранить в национальной валюте. Копить в долларах можно по мнению 30 процентов респондентов, в евро — 24 процентов.

В 2023 году сторонников хранить сбережения в долларах было 37 процентов, в евро — 30 процентов. На сегодняшний день, после введения дополнительных санкций со стороны США, доверие россиян к доллару и евро снизилось.

Ранее сообщалось, что в России собрались создать новую биржу для торгов акциями. Новая площадка для торгов ценными бумагами в России может появиться на базе бывшей биржи «Санкт-Петербург», которая с февраля 2024 года переименована в АО «Восточная биржа им. В.В. Николаева».

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