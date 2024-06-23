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21:37, 23 июня 2024Бывший СССР

Российские военные прорвали линию Порошенко

«Русское оружие»: группировка «Центр» смогла прорвать линию Порошенко
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Подразделения группировки войск «Центр» смогли прорвать линию Порошенко Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском операционном направлении, утверждает Telegram-канал «Русское оружие».

«На этот раз удалось вклиниться во вторую линию обороны на стыках опорных пунктов ВСУ на северном фланге укрепрайона в н.а. Сокол (данный оборонительный рубеж входит в линию Порошенко). Глубина продвижения составила порядка 650 метров, ширина — 1350-1500 метров», — говорится в сообщении.

Российские военные продвинулись к роднику балки Самойлова близ населенного пункта Восход, сообщили авторы канала.

В мае военный обозреватель Геннадий Алехин заявил, что украинской армии удается удерживать фронт только за счет так называемой линии Порошенко — укреплений, которые возводились в годы президентства Петра Порошенко.

«Наиболее укрепленная в фортификационном отношении линия обороны у противника — это линия Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка (ДНР)», — рассказывал он. По его словам, после начала СВО украинская сторона так и не смогла создать ни одной «вразумительной» линии обороны.

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      Сергей Грехов
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