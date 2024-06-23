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03:08, 23 июня 2024Россия

Система ПВО сбила беспилотники в российском регионе

Губернатор Анохин: система ПВО сбила БПЛА в Смоленске и Ярцево
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над Смоленском и Ярцево. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет. На места происшествий направлены оперативные службы», — написал Анохин.

Глава региона призвал жителей области в случае обнаружения обломков беспилотников вызвать оперативные службы, не приближаясь к БПЛА. Информация о последствиях атаки уточняется.

21 июня украинский беспилотник повредил квартиру в многоэтажном жилом доме в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. На фоне участившихся атак местных жителей призвали отходить от окон и искать укрытие, заметив дроны.

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