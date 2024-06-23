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07:07, 23 июня 2024Культура

Спрогнозирована величина налога на замок Пугачевой в Грязи

Эксперт Садыгов: Пугачева сумеет избежать высоких налогов на замок в Грязи
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российскую певицу Аллу Пугачеву, в собственности которой есть замок в подмосковной деревне Грязь, с большей долей вероятности не коснутся повышенные налоговые сборы. Об этом рассказал владелец агентства элитной недвижимости Nika Estate Виктор Садыгов в беседе с «Парламентской газетой».

По словам эксперта, сегодня этот объект уже морально устарел. Садыгов уточнил, что 2022 году выяснилось — у замка нет адреса. Сам участок небольшой — всего гектар, а площадь здания составляет 2300 квадратных метров, подчеркнул он.

Ранее знакомый Аллы Пугачевой бизнесмен Андрей Ковалев заявил, что ее замок в подмосковной деревне Грязь в недалеком будущем снесут.

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      Юлия Мискевич
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