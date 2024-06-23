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10:30, 23 июня 2024Мир

Трамп оставил в ресторане чаевые с фразой «долой налоги на чаевые»

Трамп оставил в ресторане $500 чаевых и написал на чеке «долой налоги на чаевые»

Фото: Seth Wenig / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании неожиданно посетил ресторан Tony and Nick's Steaks в Южной Филадельфии и оставил там 500 долларов чаевых, написав на чеке фразу «долой налоги на чаевые». Об этом сообщает Fox Business.

«Трамп произвел большое впечатление не только чаевыми в размере 500 долларов, но и тем, что написал на квитанции "долой налоги на чаевые". Экс-президент недавно провел кампанию за отмену налогообложения чаевых для работников сферы услуг», — отмечает издание.

После посещения ресторана Трамп отправился на митинг в университет Темпл штата Пенсильвания.

Ранее сообщалось, что после вынесенного обвинительного приговора по делу о подлоге финансовой отчетности американские миллиардеры решили поддержать бывшего президента и кандидата на пост главы США Трампа на предстоящих выборах.

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      Лина Пивоварова
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