Трамп высказался о кандидатуре своего вице-президента

Трамп заявил, что выбрал вице-президента, он примет участие в дебатах с Байденом

Бывший президент и кандидат на пост главы США Дональд Трамп заявил, что выбрал своего вице-президента, и он, скорее всего, примет участие в дебатах с американским лидером Джо Байденом. О кандидатуре своего вице-президента Трамп высказался в разговоре с NBC News.

На вопрос телеканала, определился ли он с выбором вице-президента, Трамп ответил: «Я думаю, да». Он добавил, что этот человек «скорее всего» будет участвовать в дебатах против президента Джо Байдена.

Источники рассказали NBC News, что двумя главными кандидатами на пост вице-президента Трампа считаются губернатор Северной Дакоты Дуг Бургам и сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс. Также рассматривается кандидатура Марко Рубио, но «конституционный сбой потребует, чтобы либо Трамп, либо Рубио получили вид на жительство за пределами Флориды».

Ранее Трамп опроверг слухи о том, что его предвыборный штаб рассматривает экс-постпреда страны при ООН и его бывшую соперницу в президентской гонке Никки Хейли в качестве кандидата на пост вице-президента.