Украинские военные атаковали своего сослуживца из-за попытки сдаться в плен

Украинские военные в ДНР атаковали сослуживца после попытки сдаться в плен

Украинские военные атаковали своего сослуживца, который попытался сдаться в плен. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Все произошло в районе села Парасковиевка на территории Донецкой народной республики (ДНР). Боец ВСУ захотел сдаться в плен Вооруженным силам (ВС) России. Он начал двигаться к позициям российских войск. При этом его действия контролировали операторы российских беспилотников.

«Однако, уже на подходе к позициям ВС РФ, украинский дрон атаковал солдата», — написал автор поста. Спасти бойца не удалось.