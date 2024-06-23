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10:42, 23 июня 2024Бывший СССР

Украинские военные атаковали своего сослуживца из-за попытки сдаться в плен

Украинские военные в ДНР атаковали сослуживца после попытки сдаться в плен

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинские военные атаковали своего сослуживца, который попытался сдаться в плен. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Все произошло в районе села Парасковиевка на территории Донецкой народной республики (ДНР). Боец ВСУ захотел сдаться в плен Вооруженным силам (ВС) России. Он начал двигаться к позициям российских войск. При этом его действия контролировали операторы российских беспилотников.

«Однако, уже на подходе к позициям ВС РФ, украинский дрон атаковал солдата», — написал автор поста. Спасти бойца не удалось.

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      Никита Абрамов
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