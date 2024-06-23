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09:16, 23 июня 2024Бывший СССР

Украинский пленник рассказал о переброске на фронт необученных новобранцев

Пленный боец ВСУ Жуковский: Украина посылает на фронт необученных новобранцев

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили на авдеевское направление необученных новобранцев. Об этом заявил пленный военнослужащий 122-й бригады территориальной обороны ВСУ Игорь Жуковский, чьи слова приводит ТАСС.

«Начальников попросили, чтобы помогли, но в итоге даже никто не хотел нам помогать. Они нами проверяли обстановку в этом районе», — рассказал боец.

По словам Жуковского, командование бригады отправляет мобилизованных с небольшим уровнем подготовки, чтобы те приняли на себя основной удар на фронте. Пленный отметил, что от их взвода почти ничего не осталось.

Ранее военнослужащий 36-й бригады морской пехоты ВСУ Руслан Шульга рассказал, как оказался в российском плену и отношении россиян к его сдавшимся товарищам. По его словам, к ним в колонии отнеслись лучше, чем их командование. «Военные Российской Федерации приняли отлично, накормили, напоили, обустроили», — сказал боец.

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      Никита Абрамов
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