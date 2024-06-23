UnHerd: успехи Москвы на спецоперации вынудят Киев пойти на уступки

Успехи России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) вынудят Киев принять все условия Москвы для окончания боевых действий. Об этом заявил обозреватель Арис Руссинос в статье для британского сайта UnHerd.

«Этим летом Россия может добиться успехов на поле боя, вынудив Киев принять условия, которые тот сейчас отвергает», — отметил обозреватель.

По его мнению, ряд западных чиновников признают этот исход, но не говорят о нем во всеуслышание. Эксперт также напомнил, что недавно предложенные президентом России Владимиром Путиным условия для урегулирования конфликта стали более жесткими, чем в начале СВО.

14 июня президент России Владимир Путин назвал два условия, необходимые для прекращения огня. Одним из них является отказ Украины от вступления в НАТО. Согласно второму условию, Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик.