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11:00, 23 июня 2024Интернет и СМИ

В Британии раскрыли последствия успехов России на СВО

UnHerd: успехи Москвы на спецоперации вынудят Киев пойти на уступки
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Успехи России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) вынудят Киев принять все условия Москвы для окончания боевых действий. Об этом заявил обозреватель Арис Руссинос в статье для британского сайта UnHerd.

«Этим летом Россия может добиться успехов на поле боя, вынудив Киев принять условия, которые тот сейчас отвергает», — отметил обозреватель.

По его мнению, ряд западных чиновников признают этот исход, но не говорят о нем во всеуслышание. Эксперт также напомнил, что недавно предложенные президентом России Владимиром Путиным условия для урегулирования конфликта стали более жесткими, чем в начале СВО.

14 июня президент России Владимир Путин назвал два условия, необходимые для прекращения огня. Одним из них является отказ Украины от вступления в НАТО. Согласно второму условию, Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик.

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      Никита Абрамов
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