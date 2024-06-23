Над Брянской областью сбили еще два украинских беспилотника

Губернатор Богомаз: ПВО сбили над Брянской областью еще два беспилотника ВСУ

Над Брянской областью сбили еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Предпринята попытка атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА», — написал он.

Ранее 23 июня силы противовоздушной обороны сбили более 20 беспилотников ВСУ в небе над Брянской областью. По словам Богомаза, пострадавших и разрушений нет.

21 июня украинский беспилотник повредил квартиру в многоэтажном жилом доме в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. На фоне участившихся атак местных жителей призвали отходить от окон и искать укрытие, заметив дроны.