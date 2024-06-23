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03:08, 23 июня 2024Мир

В Германии призвали ввести условие для пребывания украинцев в стране

Депутат Добриндт призвал украинцев работать в Германии или возвращаться домой
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Christian Wiediger / Unsplash

Председатель земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Александер Добриндт призвал ввести условие для пребывания украинцев в Германии. Об этом пишет ТАСС.

«Нам необходимы более жесткие обязательства для просителей убежища в том, что касается отношения к работе», — подчеркнул Добриндт.

По его мнению, в стране должен действовать принцип — выход на работу в Германии или возвращение в безопасные районы Западной Украины. Он назвал выплаты украинским беженцам от государства экстренной мерой.

Ранее сообщалось, что Польша решила прекратить выплачивать пособия украинским беженцам в связи с использованием их «не по назначению». Отмечалось, что из-за случаев злоупотребления средствами с 1 июля украинцам перестанут единоразово выплачивать 300 злотых и сделают питание в центрах для беженцев платным.

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      Марина Совина
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