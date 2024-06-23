В Кривом Роге повалил сильный дым после ЧП на коксохимзаводе

В Кривом Роге повалил сильный дым с территории коксохимического завода

В Кривом Роге повалил сильный дым после ЧП на коксохимическом заводе. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Местные жители заметили, что с территории коксохимзавода валит сильный дым с неприятным запахом. По их словам, на заводе ночью слышались громкие звуки.

«Сегодня около 5:00 произошло внезапное отключение ряда производственных мощностей от внешней энергосистемы», — заявила в компании «Арселор».

В начале мая Берлин накрыло ядовитым дымом из-за пожара на заводе металлоконструкций. Возгорание произошло на предприятии оборонно-промышленной компании Diehl в районе Лихтерфельде.