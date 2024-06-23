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13:36, 23 июня 2024Россия

В Москве ученица набрала 400 баллов на ЕГЭ

Московская школьница набрала 400 баллов суммарно по четырем предметам ЕГЭ

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Московская школьница набрала суммарно 400 баллов по четырем предметам на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом рассказала вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чья слова приводятся в Telegram-канале «Московское образование».

«Особенно отличилась ученица Бауманской инженерной школы № 1580 Александра Оглоблина, набравшая в совокупности 400 баллов по четырем предметам — русскому языку, профильной математике, физике и информатике», — сообщила Ракова.

По словам самой ученицы, секрет ее успеха в целенаправленной подготовке к экзаменам, а также помощи и поддержке со стороны учителей.

Ранее сообщалось, что после жалоб родителей выпускников на досмотры перед ЕГЭ в России предложили изменить процедуру проведения тестирования.

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      Александр Еникеев
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