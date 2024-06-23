В Москве ученица набрала 400 баллов на ЕГЭ

Московская школьница набрала 400 баллов суммарно по четырем предметам ЕГЭ

Московская школьница набрала суммарно 400 баллов по четырем предметам на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом рассказала вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чья слова приводятся в Telegram-канале «Московское образование».

«Особенно отличилась ученица Бауманской инженерной школы № 1580 Александра Оглоблина, набравшая в совокупности 400 баллов по четырем предметам — русскому языку, профильной математике, физике и информатике», — сообщила Ракова.

По словам самой ученицы, секрет ее успеха в целенаправленной подготовке к экзаменам, а также помощи и поддержке со стороны учителей.

Ранее сообщалось, что после жалоб родителей выпускников на досмотры перед ЕГЭ в России предложили изменить процедуру проведения тестирования.