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06:01, 23 июня 2024Силовые структуры

В Петербурге задержали связанных с Пригожиным медиаменеджеров

«Фонтанка»: в Петербурге ФСБ задержала связанных с Пригожиным медиаменеджеров

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

В Петербурге задержали связанных с основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгениием Пригожиным медиаменеджеров. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Илью Горбунова и главного редактора «Конкретно.ру» Кирилла Метелева.

Их обвиняют в вымогательстве денег у экс-гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича, который, как писали СМИ, имел отношение к структурам Пригожина.

Ранее «Царьград» со ссылкой на источник сообщил, что Пригожин мог быть причастен к арестам генералов в Минобороны России. По его данным, бизнесмен на одной из встреч с президентом России Владимиром Путиным доложил ему о реальном положении дел на фронте.

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      Марина Совина
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