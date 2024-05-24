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13:30, 24 мая 2024Россия

«Передал президенту некую папку». Журналисты считают, что Пригожин мог быть причастен к арестам генералов Минобороны

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин мог быть причастен к чисткам в Минобороны РФ

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин мог быть причастен к арестам генералов в Минобороны России. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на собственный источник. По его данным, Пригожин на одной из встреч с президентом России Владимиром Путиным доложил ему о реальном положении дел на фронте.

Журналисты заявили, что данные о коррупции в Минобороны собирали давно

По данным журналистов, согласно одной из версий, вопрос о смене руководства Минобороны встал остро с декабря 2022 года, когда Пригожин сделал ряд оскорбительных заявлений. Отмечается, что основатель ЧВК с помощью провокационных методов привлек внимание к ситуации. Журналисты утверждают, что после этого ему вместе с командирами «Вагнера» удалось встретиться с главой государства.

Встреча прошла 29 июня 2023 года в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин пригласил на нее 35 человек из руководства «Вагнера» и дал оценку действиям компании на фронте.

Анатолий Карбинов / Коммерсантъ

Журналисты при этом утверждают, что Пригожин не просто изложил свою версию ситуации, но и передал главе государства некую папку с документами, в которых содержалась информация о реальном положении дел в зоне проведения специальной военной операции. Пригожин в том числе якобы опросил не только командиров «Вагнера», но и других подразделений, с которыми был налажен тесный контакт.

Четыре генерала Минобороны арестованы за последний месяц

Череда задержаний высокопоставленных военных в Минобороны началась в апреле с ареста замминистра обороны Тимура Иванова. Его задержали на рабочем месте по делу о получении взятки в особо крупном размере: ему в общей сложности могли незаконно передать миллиард рублей.

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Затем в мае был задержан начальник Главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов. По данным следствия, он получил взятку от коммерсантов за совершение определенных действий в их пользу.

В течение двух недель после ареста Кузнецова были также задержаны бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил России Иван Попов и начальник Главного управления связи Вооруженных сил РФ, замначальника Генштаба Вадим Шамарин. Их обвиняют в хищении и получении взятки соответственно.

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      Варвара Кошечкина
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