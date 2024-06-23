В российском регионе усилили меры безопасности после теракта в Дагестане

Губернатор Ставрополья Владимиров заявил об усилении мер безопасности в регионе

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что на территории региона принимают дополнительные меры безопасности в связи с терактом в Дагестане. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Владимиров сообщил, что обстановка в Ставропольском крае спокойная.

«С учетом ситуации у соседей правоохранительные органы принимают дополнительные меры для защиты общественной безопасности и правопорядка в нашем регионе», — заявил глава Ставрополья.

Ранее в Дербенте завершили активную фазу контртеррористической операции (КТО). До этого в Дагестане вводили режим КТО на фоне нападений в Махачкале и Дербенте.