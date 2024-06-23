В США семья подала иск к НАСА из-за пробитой крыши дома

The Guardian: семья из Флориды подала иск к НАСА из-за пробитой крыши дома

Семья из Флориды подала иск к Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) на 80 тысяч долларов из-за пробитой обломком крыши дома. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что металлическая цилиндрическая плита из грузового поддона врезалась в дом семьи Алехандро Отеро 8 марта 2024 года, когда их сын Дэниел был дома. Никто не пострадал, хотя в крыше и полу образовались дыры. Космическое агентство США после проведенного расследования подтвердило, что обломки принадлежали «оборудованию обеспечения полета».

Отец семейства в одном из интервью заявил, что объект чуть не задел его сына, который находился через две комнаты от него. Адвокат Отеро потребовал «адекватной компенсации за стресс и влияние, которое это событие оказало на их жизнь». НАСА дали шесть месяцев, чтобы ответить на иск.

Ранее американские экологи и индейцы подали в суд на Федеральное управление авиации США. По их мнению, ведомство пренебрегло экологией, когда выдало разрешение компании Илона Маска SpaceX на запуск мощной ракеты с космодрома в штате Техас.